نائبة المبعوث الأممي تعلن نتائج زيارتها لمصراتة وتاوراغاء

زارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيو كلا من مصراتة وتاورغاء رفقة زملائها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبينت المسؤولة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها ناقشت مع مسؤولي البلديات في مصراتة إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون الإنمائي المستدام والدور الرئيسي للبلديات في العمل مع الأمم المتحدة لدفع التنمية لجميع الناس في ليبيا.

وأضافت المسؤولة الأممية أنها التقت بالمجلس المحلي في تاورغاء وجرى مناقشة التحديات المستمرة التي يواجهها المجتمع في الوصول إلى التعليم والصحة والمياه والسكن والوظائف والحاجة الملحة للحكومة لزيادة الدعم للنازحين والأشخاص الذين عادوا إلى تاورغاء.

كما التقت المسؤولة الأممية بأمهات وأطفال ومطلقات وكبار وشباب عاطلين عن العمل وعائلات تعيش في مدرستين مدمرتين جزئياً وغير قادرة على الوصول إلى السكن والخدمات الأساسية داعية الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفاً في تاورغاء.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها زارت مشاريع الأمم المتحدة بما في ذلك إعادة تأهيل محطة تنقية المياه ومركز الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل في العالم.

وشددت المسؤولة الأممية على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلس المحلي والحكومة لدعم العودة المستدامة والتنمية لجميع الناس في تاورغاء.