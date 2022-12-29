«شط الحرية 5» على قناة المسار حصرياً

حصلت قناة المسار رسمياً على حقوق بث مسلسل شط الحرية «الجزء الخامس» والذي سيعرض خلال رمضان المقبل، عبر شاشتها.

#تلفزيون_المسار، التردد: 11373H 27500

وقال القائمون على العمل، عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:« قناة المسار تتحصل رسمياً على الحقوق الحصرية لعرض مسلسل شط الحرية الجزء الخامس رمضان المقبل».

ويأمل فريق عمل مسلسل “شط الحرية- 5” في أن يكون لجزئه الخامس نجاحا يكمل نجاحات السابقة، بعد الإقبال اللافت من المشاهدين عليه في ليبيا خلال شهر رمضان المنصرم.

شط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي رمضاني ينقد الواقع الليبي بطريقة فكاهية من تأليف فتحي القابسي وتمثيل نخبة من نجوم أجدابيا.