باشاغا يبحث الوضع الخدمي في البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2022

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال الوضع الخدمي والمختنقات بالبلديات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المختنقات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة لعدد من المدن والبلديات.

كما ناقش باشاغا المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.

واستعرض اللقاء أيضا أداء وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة وخطط عملها والمشاريع المُدرجة تحت التنفيذ من بينها الصيانات المستعجلة والدورية للطرق والمؤسسات العامة وأعمال الإنشاءات والتطوير التي تنتظم عدداً من المرافق الخدمية .