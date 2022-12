القطراني: يجب الاهتمام بمشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حاليًا

ليبيا – تابع نائب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال “حسين القطراني،” بديوان مجلس الوزراء سير العمل بمشروعات التنمية الجارية ومناقشة الإجراءات التعاقدية للمشروعات الأساسية ومشروعات الكهرباء.

وذلك بحضور وزراء المواصلات والحكم المحلي والتخطيط ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، وعدد من مديري الإدارات الفنية.

وأكد القطراني خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة ضمان التوزيع الجغرافي للمشاريع على كامل التراب الليبي بشرط الجاهزية واستكمال الإجراءات التعاقدية، وكذلك آلية اختيار أدوات التنفيذ والتأكيد على موافقة ديوان المحاسبة كشرط أساسي لاستكمال الإجراءات واتباع أعلى معدلات الإفصاح والشفافية بشأن المشاريع.

وأشار إلى ضرورة الإهتمام بمشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حاليًا.

وأكد على الدور الأساسي لديوان المحاسبة في المصادقة على العقود ومتابعة التنفيذ من خلال المصادقة على المستخلصات الجارية والختامية لضمان حسن الإجراءات.

