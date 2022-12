“مهم وحاسم لإيطاليا”.. رئيسة الحكومة الإيطالية تتحدث عن الاستقرار في ليبيا

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أهمية استقرار ليبيا بالنسبة لبلادها، معتبرة أن هذا الملف مهم.

وقالت ميلوني في خطابها الختامي لـ2022 إن ستقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية وهو قضية حاسمة، مشيرة إلى أنها ناقشت الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابعت ميلوني أن روما تساعد في النقاش حول العمليات الدستورية، مشيرة إلى أهمية مكافحة المهربين والهجرة غير النظامية.

وكانت ميلوني أكدت عند توليها رئاسة الحكومة الإيطالية على تحقيق الاستقرار الكامل والدائم في ليبيا، معتبرة إياه أولوية للأمن القومي الإيطالي.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

