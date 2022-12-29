الحكومة الليبية المكلفة تعيد افتتاح مستشفى مسه القروي بعد صيانتها وتجهيزها

قام نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي فرج القطراني، رفقة وزير الصحة، عثمان عبد الجليل، ووزير التعليم، جمعه الجديد، ووزير الاستثمار، علي السعيدي، اليوم الخميس، بإعادة افتتاح مستشفى مسه القروي بعد الانتهاء من عمليات الصيانة التي أجريت له وتجهيزه بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية.

وحضر الافتتاح عضو مجلس النواب، إدريس عمران، وعميد بلدية البيضاء، علي حسين، ومدير آمن البيضاء اللواء خالد البسطة.

وأكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة خلال افتتاح مستشفى مسه القروي على أن الحكومة الليبية تولي اهتمام خاص بقطاع الصحة، وأنها تضع هذا الملف في مقدمة اهتماماتها حتى تتمكن كافة المستشفيات والمراكز الصحية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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