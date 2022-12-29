أخبارليبيا24

شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، على أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية وحاسم.

وقالت ميلوني – حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء – ، في خطاب ختامي لـ2022، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا “قضية حاسمة”.

وأضافت رئيسة الوزراء “التقيت بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وتحدثت مرتين مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وأثرت القضية مع محاورينا بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وأوضحت ميلوني أن إيطاليا تساعد في النقاش حول العمليات الدستورية، مشددة كذلك على ضرورة مكافحة المهربين والتدفقات غير النظامية للمهاجرين.