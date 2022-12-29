الإعلان عن الخطة الخماسية لصندوق التأمين الصحي العام

طرابلس 29 ديسمبر 2022 (وال)- أقام صندوق التأمين الصحي العام، احتفالية للإعلان عن الخطة الخماسية للصندوق (2023 – 2027)، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ومديري المؤسسات والأجهزة الصحية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق طلال عجاج في مستهل الاحتفالية، على أهمية ودور الصندوق في توفير الرعاية الصحية الأساسية لكافة الليبيين، موضحًا الدور الذي قام وسيقوم به الصندوق لتوفير هذه الرعاية لكل مواطن ليبي.

بدوره، أكد نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبوجناح على أهمية الصندوق، وحرص الحكومة على دعمه وتعزيز أهدافه وبرامجه، موضحًا أن الحكومة تحرص على أن يكون لكل مواطن بطاقة للتأمين الصحي.

وتطرق إلى أن برنامج التأمين الصحي يعتبر مشروع وطني حقيقي، وهو ما يتطلب تطبيقه وتنفيذه بالتعاون مع كافة الأجهزة ودعمها المتواصل للصندوق، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة بدأت من خلال مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فعّليًا العمل مع الصندوق، والاتفاق مع قرابة 15 من العيادات والمراكز الصحية، بإعتبار أن حكومة الوحدة تعتبر التأمين الصحي هو الحصن المنيع للرعاية الصحية.

وأكد “على أهمية تعاون كافة الأجهزة التابعة للحكومة وديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية مع الصندوق، لإنجاح هذا العمل الذي وصفه بأنه عملا وطنيًا، وأنه إذا نجح هذا العمل نكون قد تمكننا من حل كافة مشاكل الليبيين المتعلقة بالعلاج”.

قدم بعدها رئيس مجلس إدارة الصندوق عرضًا شاملا لخطة الصندوق للسنوات الخمس القادمة، والتي أوضح فيها أنواع التأمين وكيفية تأسيس نظام تمويل صحي يحقق المشاركة ويتصف بالاستدامة، مُبينًا المراحل التي مر بها الصندوق من تأسيس وصولا لبدء تسجيل شريحة المتقاعدين في منظومته والبدء في توفير الرعاية الطبية الأساسية لجزء من المنتفعين. (وال)

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