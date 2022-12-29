قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مشروع ميزانية لعام 2023 إلى رئيس مجلس النواب بقيمة تتجاوز 57 مليار دينار.

ويأتي مشروع الميزانية المقدم، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بعدم صرف أو تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة حتى اعتماد ميزانية عام 2023.

ووجهت هيئة الرقابة الإدارية الطلب ذاته إلى “فرحات بن قدارة” بإيقاف صرف كافة المعاملات المالية والتحويلات الداخلية والخارجية إلى حين اعتماد الميزانية العامة لعام 2023.

وكان مجلس النواب أقر في يونيو الماضي موازنة لحكومة فتحي باشاغا، بنحو 89.6 مليار دينار، دون أن يتمكن من صرفها.

المصدر: المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة + مجلس النواب + ليبيا الأحرار

The post باشاغا يقترح ميزانية لـ2023، وعقيلة يطالب “بن قدارة” بعدم صرف أي أموال، والشنطي يدعم المطلب appeared first on ليبيا الأحرار.

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