أمن بنغازي تضبط سيدة تشادية تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة نجح في ضبط سيدة تشادية الجنسية تُدير شبكة لممارسة الأعمال المُنافية للآداب وتعاطي المخدرات.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات تمكن من القبض على أكثر من شخص تورطوا مع تلك السيدة.

وذكرت أن عملية القبض على تمت عقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن امرأة من الجنسية التشادية بأنها حامل بطريقة غير شرعية وتدير هذه المرأة شبكة لإقامة الحفلات واستدراج الفتيات من الجنسية السودانية.

وأوضحت المديرية أن المعلومات أفادت بأن تلك السيدة تجهز الحفلات المُختلطة بين الرجال والنساء وممارسة الزنا وتعاطي الخمور وتقام هذه الحفلات بإحدى الصالات بمنطقة الماجوري وفي اماكن مختلفة.

وأفادت أنه تم جمع المعلومات عن تلك المرأة ومحل سكنها وعقب ورود معلومات عن خروج المرأة سالفة الذكر على تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً على متن مركبة آلية نوع هيونداي أزيرا سوداء اللون وبرفقتها ثلاثة نساء وثلاث رجال تم تتبعهم واستيقافها.

وأشارت المديرية إلى أنه تبين أنهم كانوا في حالة سكر ظاهر وتم ضبط المرأة سالفة الذكر وثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية وثلاثة نساء من الجنسية السودانية وكان بحوزتهم مبالغ مالية.

وأضافت أنه تم الانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال مع المرأة التي تدير هذه الشبكة تبين أنها تدعى ف.م.ع تبلغ من العمر 35عاما واعترفت أنها كانت حاملًا بطريقة غير شرعية وأنها قامت بإسقاط الجنين (عملية إجهاض).

وأفادت أن زوجها موجود بدولة تشاد منذ فترة طويلة كما اعترف جميع الذين تم ضبطهم بأنهم كانوا مدعوين لحفل ساهر لتعاطي المخدرات وممارسة الأعمال المُنافية للآداب.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة.