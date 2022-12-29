أوحيدة: المجلس الرئاسي مرهون لحكومة الدبيبة

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إنه “يتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القاهرة مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري”.

أوحيدة، وفي تصريحات صحفية أضاف: “يجب التركيز على تنفيذ البنود المتمثلة في الاتفاقات السياسية مثل الترتيبات الأمنية وإخراج المرتزقة وحل التشكيلات المسلحة”.

وقال إن “ليبيا ما زالت تحت البند السابع ويجب على المجتمع الدولي أن يكون فاعلًا، وأن المجلس الرئاسي فشل في ملف المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية وهو مرهون لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية”، وفق تعبيره.