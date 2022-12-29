الغرابلي: إقفال الطرق احتجاجاً على «الجرائم» يزيد من معاناة المواطنين وتعاستهم

اشتكى الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، من انتشار السلاح وعصابات الإجرام في ليبيا تحت شعار الدولة خارج إطار القانون، مقللا من أهمية إغلاق الطرق وتعطيل الخدمات، احتجاجا على ذلك.

وقال الغرابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” يشهد الله أننا نتألم للوضع الذي وصلنا اليه وخاصة ما يعانيه المواطن من انتشار السلاح خارج إطار القانون، ولا أقول الدولة لأن أغلب العصابات اليوم تحترف الإجرام تحت شعار الدولة والله المستعان”، على حد تعبيره.

وأضاف الغرابلي:” الحلول لا تأتي بإقفال الطرق والمصالح الخدمية التي يستفيد منها المواطن مباشرةً

التضييق على المواطنين بقفل الطرق لا يحرك ساكن للحكومة بل يزيد من معاناة المواطنين وتعاستهم والحكومات لا تبالي”.

وتابع:” نحن بالفعل نتألم ونشعر بالحزن الشديد لجرائم القتل والتدمير وإرهاب المواطنين من جراء الاقتتال داخل الأحياء السكنية ووسط المدن والقرى ولكن أيضا يؤلمنا التضييق على المواطنين بقفل مصالحهم”.

وزعم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة فلا تجعلوا ردات أفعالكم مقابل الأذى بالأذية”.

وأطلق مسلحون النار، في وقت سابق، على أسرة كاملة بمنطقة الحرشة التابعة لبلدية الزاوية الغرب، ما أدى إلى مقتل المواطنِ سالم عبد المولى وزوجته وإصابة أطفاله.