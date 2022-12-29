بالصور: إنطلاق فعاليات الدورة 28 لمهرجان غات السياحي الدولي

انطلقت اليوم الخميس، بمدينة غات فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان غات السياحي الدولي تحت إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وتتضمن فعاليات المهرجان على العديد من الأنشطة والمسابقات والنشاطات السياحية وسباق وعروض للمهاري ( الوجان ) مع أهازيج فرق التيندي ، وفرقة غات للفنون الشعبية وفرق الفنون الشعبية ، وفرقة أزجر للبلوز .

كما يتضمن المهرجان على عروض البيت التارقي التقليدي، و افتتاح فعاليات القرية الثراتية البركت و جولة تعريفية بين الاجيال داخل أحياء وشوارع المدينة القديمة غات صحبة كوكبة من ابناء المدينة ” وكذلك افتتاح فعاليات المدينة القديمة غات ، وحفل فني بمسرح كالالة تحييه فرق الغيوت للفنون الشعبية وفرقة ايساكان وفرقة تيندي تنجواين .