الحكومة الليبية المكلفة تناقش الوضع الخدمي والمختنقات بالبلديات

عقـد رئيـس الحكومـة الليبية المكلفة، فتحي باشـاغا اليوم الخمـيس، اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، ضم وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، ووزير الأشغال العامة، نصر شرح البال.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع استعرض المختنقات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة لعدد من المدن والبلديات، في إطار جهوده الحثيثة لحل المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات وآلية معالجتها بوضع حلول جذرية ومستدامة.

كما ناقش الاجتماع المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.

واستعرض الاجتماع أيضاً أداء الوزارتين وخطط عملها والمشاريع المُدرجة تحت التنفيذ من بينها الصيانات المستعجلة والدورية للطرق والمؤسسات العامة وأعمال الإنشاءات والتطوير التي تنتظم عدداً من المرافق الخدمية.

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