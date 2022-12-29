التقاز: تشكيل الحكومة الجديدة من حق الأحزاب

قال رئيس تجمع الأحزاب الليبية د. عبد الله التقاز، إن المشهد السياسي الحالي غير واضح لأن كل الأمور بيد البعثة الأممية ومجلس الأمن وليس من الواضح هل ستشكل لجنة حوار على غرار لجنة الحوار السابقة.

وأضاف تصريح صحفي: ” نحن كتجمع أحزاب سياسية ليبية نرى أن الأحزاب هي المفروض أن تكون لها الأحقية في تشكيل الحكومة لأن هذه الأحزاب معتمدة ومتكونة من أبناء هذا الوطن وهنا أوجه كلامي هذا إلى المبعوث الأممي وأيضا لماذا لا يؤخذ برؤية الأحزاب ولماذا لم يلتقي بالأحزاب إلى هذه اللحظة”.

وأشار د. التقاز إلى أن الوضع السياسي في ليبيا يحتاج إلى حل الانسداد السياسي وأن الليبيون يشعرون بالملل من هذا الانسداد والوضع وكثرة المشاكل، وقال: “نرى الليبيون الآن يعملون على ملف المصالحة الوطنية التي يمكن أن تفتح المجال للاتفاق السياسي”.