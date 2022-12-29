مرسوم رئاسي روسي بتعيين سفير جديد لدى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2022

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين الدبلوماسي والخبير آيدار أجانين سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر على صفحة السفارة الروسية في القاهرة، أنه تقرر “تعيين آيدار رشيدوفيتش أجانين سفيرا مفوضا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا”.

ويعتبر أجانين دبلوماسيا وخبيرا في شؤون الشرق الأوسط، حيث شغل منصبا في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية وممثلا لروسيا في لدى السلطة الفلسطينية ومستشارا للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا.