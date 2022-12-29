الرئيس الروسي يعيين سفيراً جديداً لبلاده لدى ليبيا

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مرسوماً بتعيين الدبلوماسي، آيدار أغانين، سفيراً لروسيا لدى ليبيا.

ونص في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية على “تعيين آيدار رشيدوفيتش أغانين سفيراً مفوضاً فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا”.

وسبق للدبلوماسي آيدار أغانين شغل العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية، وممثلا لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية، ومستشاراً للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديراً لقناة روسيا اليوم العربية.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب.

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