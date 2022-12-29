ليبيا الان

الرئيس الروسي يعيين سفيراً جديداً لبلاده لدى ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مرسوماً بتعيين الدبلوماسي، آيدار أغانين، سفيراً لروسيا لدى ليبيا.

ونص في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية على “تعيين آيدار رشيدوفيتش أغانين سفيراً مفوضاً فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا”.

وسبق للدبلوماسي آيدار أغانين شغل العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية، وممثلا لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية، ومستشاراً للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديراً لقناة روسيا اليوم العربية.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب.

 

Trending

علاقات خارجية مهتزة وتسليم ليبيين.. دبلوماسية ليبيا في 2022
Trending

اجتماع موسع في طرابلس لمتابعة الإنفاق الحكومي وإجراءات الإفصاح والشفافية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك