لجنة العدل في النواب تبحث مستجدات تسليم بوعجيلة مسعود إلى أمريكا

أخبارليبيا24

بحث أعضاء من لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب مستجدات تسليم بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الحكومة منتهية الولاية.

وناقش الاجتماع الخميس الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف.

واستعرض أعضاء اللجنة ميلود الأسود، عزالدين ابوراوي، انتصار شنيب، الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.

وأثار تسليم حكومة الوحدة الوطنية للمواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي التي أقفلت منذ 2008 موجة غضب واسعة في جميع المدن الليبية.