وَزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية بِبلديّة الجفرة

اِجتمعَ وَزير الداخلية عصام أبوزريبة، بِمُدير مُديريِّة أمن الجفرة وَمُدراء الإدارات والأجهزة الأمنية بِبلديّة الجفرة.
وَنُوقش خِلال الاِجتماع الأوضاع الأمنية بِالمنطقة وَالخُطط وَالآليات التي تتبعها الأجهزة الأمنية للمُجاهرة بِالأمن وَالحفاظ على أمن وَاِستقرار أهالي وَسُكان المنطقة.
كمَا اِستمعَ الوَزير إلى شروحٍ وَافية مِن المُدراء حول سيّر العمل وَالمشاكل وَالصعُوبات التي تواجههم.
وَمِن جهته أكدَ الوزير على حرص الوَزارة على تَذليل كافة الصعُوبات التي تُواجه سيّر العمل، وَعلى ضرورة تكثيف الجهُود لمُكافحة الظواهر السلبية وَالجريمة بِالبلديّة.
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