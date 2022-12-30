الشؤون الاجتماعية تعلن شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء”

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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس، شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما.

وأوضحت الوزارة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني شددت على ضرورة استكمال عملية تسليم بطاقات “إيفاء” بأسرع وقت ممكن.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدفعة الأولى تتكون من 34 األف بطاقة والثانية 18 ألف بطاقة.

ونوه مشروع منحة الزوجة والأولاد أن البنات من مواليد 2004 اللاتي بلغن سن 18 عاما بإمكانها التسجيل في المنحة من خلال رسائل (sms) باتباع الخطوات المطلوبة.