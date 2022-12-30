وفد حكومي رفيع برئاسة القطراني يقوم بزيارة للفريق عامر الجقم

أجرى وفد حكومي رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء علي القطراني، وضم الوفد وزير الصحة عثمان عبد الجليل، و وزير التعليم جمعة الجديد، و وزير الاستثمار علي السعيدي، زيارة الخميس لمنزل الفريق عامر الجقم بمدينة المرج .

وقدم الوفد خلال الزيارة التهاني باسم الحكومة الليبية للفريق الجقم على وصوله بالسلامة لأهله ومدينته.

وتأتي زيارة وفد الحكومة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، للفريق عامر الجقم تأكيدًا منها على ضرورة إتباع لغة الحوار، ونبذ الخلاف بين الأشقاء الليبيين ودعمها لتحقيق المصالحة الوطنية التي تعد الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي .