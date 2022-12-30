لجنة العدل والمصالحة في النواب تبحث مستجدات تسليم بوعجيلة مسعود إلى أمريكا

العنوان – بنغازي

بحثت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب مستجدات تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الحكومة منتهية الولاية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد الخميس في بنغازي وجمع أعضاء اللجنة ميلود الأسود، عزالدين ابوراوي، انتصار شنيب الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف.

وناقشت اللجنة كذلك الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتنسيق مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قاموا بتسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى أمريكا بحجة تورطه في قضة لوكربي.