مبروكة الشريف: لولا دعم القائد العام ما أقيم مهرجان غات السياحي

قدمت مسؤولة الشؤون الاجتماعية بمجلس شيوخ قبائل الطوارق مبروكة الشريف، شكرها إلى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على رعايته لمهرجان غات السياحي في هذه الدورة.

وقالت الشريف في تدوينة عبر “فيسبوك”: “اليوم تشرفنا بضيوفنا ممثلي القيادة العامة وأعضاء مجلس النواب والحكومة الليبية في افتتاح أعرق المهرجانات في ليبيا في دورته الثامنة والعشرين”.

وأضافت: “أقدم شكري الخاص للقيادة العامة للجيش الليبي المتمثلة في شخص القائد العام المشير خليفة حفتر على رعايته الكريمة لمهرجان غات السياحي في هذه الدورة”، متابعة: “ما كان لها أن تقام في موعدها لولا حرص القائد العام على دعم مختلف الأنشطة المجتمعية والثقافية في مختلف المدن الليبية حفظكم الله ورعاكم ودمتم ذخرًا لهذا الوطن”.