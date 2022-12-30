أمن بنغازي: ضبط سيدة تشادية الجنسية تُدير شبكة لممارسة الأعمال المُنافية للآداب

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي عن ضبط سيدة تشادية الجنسية تُدير شبكة لممارسة الأعمال المُنافية للآداب وتعاطي المخدرات ويلقي القبض على أكثر من شخص تورطوا مع تلك السيدة.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لقسم التحريات العامة عن امرأة من الجنسية التشادية حامل بطريقة غير شرعية وتدير شبكة لإقامة الحفلات واستدراج الفتيات من الجنسية السودانية وتجهيز الحفلات المُختلطة بين الرجال والنساء وممارسة الزنا وتعاطي الخمور.

وأضافت المديرية أن هذه الحفلات تقام بإحدى الصالات بمنطقة الماجوري وفي أماكن مختلفة.

وأكدت أن رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن تلك الشبكة وتم خروج أعضاء التحريات وتم جمع المعلومات عن تلك المرأة ومحل سكنها.

وأفادت أنه عقب ورود معلومات عن خروج المرأة سالفة الذكر على تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً على متن مركبة آلية نوع هيونداي أزيرا سوداء اللون وبرفقتها ثلاثة نساء وثلاث رجال وتم تتبع المركبة واستيقافها من قبل أعضاء التحريات وكانوا بحالة سكر ظاهر وتم ضبط المرأة سالفة الذكر وثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية وثلاثة نساء من الجنسية السودانية وكان بحوزتهم مبالغ مالية وكانوا بحالة سكر ظاهر.

ولفتت المديرية إلى أنه تم الانتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال مع المرأة التي تدير هذه الشبكة تبين أنها تدعى ف.م.ع تبلغ من العمر 35عاما واعترفت أنها كانت حامل بطريقة غير شرعية وأنها قامت بإسقاط الجنين (عملية إجهاض) وزوجها موجود بدولة تشاد منذ فترة طويلة.

وأوضحت أن جميع الذين تم ضبطهم اعترفوا بأنهم كانو مدعوين لحفل ساهر لتعاطي المخدرات وممارسة الأعمال المُنافية للآداب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة.