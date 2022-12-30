بأكثر من 57 مليار دينار.. رئيس الحكومة يرسل لرئيس مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023

أرسل رئيس الحكومة فتحي باشاغا، لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023، والتي بلغت قيمتها أكثر من 57.5 مليار دينار، وفق نص الرسالة التي نشرتها صفحات الحكومة على “فيسبوك”.

وطلب باشاغا من رئيس مجلس النواب مراجعة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 وعرضه على مجلس النواب لاعتماده والذي بلغ 57 مليارا و531 مليون دينار.

وقبل إرساله الى رئيس مجلس النواب تلقى باشاغا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 من وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، لدراسته وإبداء الملاحظات عليه توطئة لإحالته لمجلس النواب للاعتماد.

وأوضح حماد في رسالته أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.