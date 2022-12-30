القطراني ووزير الصحة يفتتحان مستشفى مسه القروي

أعاد نائب رئيس الوزراء علي القطراني الخميس، رفقة وزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير التعليم جمعه الجديد ، ووزير الاستثمار علي السعيدي، إفتاح مستشفى مسه القروي بعد الانتهاء من عمليات الصيانة التي أجريت له وتجهيزه بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية، بحضور عضو مجلس النواب إدريس عمران ، وعميد بلدية البيضاء علي حسين ومدير آمن البيضاء اللواء خالد البسطة.
وأكد القطراني وعبد الجليل خلال إفتاح مستشفى مسه القروي على أن الحكومة الليبية تولي اهتمام خاص بقطاع الصحة ، وانها تضع هذا الملف في مقدمة اهتماماتها حتى تتمكن كافة المستشفيات والمراكز الصحية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
وفي ذات السياق تفقد القطراني والوزراء، خلال الزيارة أوضاع دار رعاية المسنين مسه ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء من فئة المسنين ، واهم احتياجاتها العاجلة .
وأكد القطراني على ضرورة الاهتمام بفئة المسنين من نزلاء الدار، وتوفير كافة متطلباتهم لإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم ورفع معنوياتهم، مصدراً تعليماته بتقديم الدعم المادي وبشكل عاجل لتوفير احتياجات النزلاء، بالإضافة إلى إجراء صيانة لبعض مرافق الدار .
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