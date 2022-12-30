القطراني ووزير الصحة يفتتحان مستشفى مسه القروي

أعاد نائب رئيس الوزراء علي القطراني الخميس، رفقة وزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير التعليم جمعه الجديد ، ووزير الاستثمار علي السعيدي، إفتاح مستشفى مسه القروي بعد الانتهاء من عمليات الصيانة التي أجريت له وتجهيزه بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية، بحضور عضو مجلس النواب إدريس عمران ، وعميد بلدية البيضاء علي حسين ومدير آمن البيضاء اللواء خالد البسطة.

وأكد القطراني وعبد الجليل خلال إفتاح مستشفى مسه القروي على أن الحكومة الليبية تولي اهتمام خاص بقطاع الصحة ، وانها تضع هذا الملف في مقدمة اهتماماتها حتى تتمكن كافة المستشفيات والمراكز الصحية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .