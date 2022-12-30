بوجناح وكوكو يستعرضان إنجازات وزارة الصحة بحكومة الدبيبة في 2022

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اجتماعا مع وكلاء الوزارة سمير كوكو وكيل الشؤون الفنية والديوان وتوفيق الدرسي وكيل لشؤون المراكز الطبية سعدالدين عبدالوكيل وكيل لشؤون المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس بحضور ومستشار الوزير استعرض ما جرى إنجازه خلال عام 2022 إلى جانب بحث آلية وضع خطة واضحة وشاملة لعودة الحياة لقطاع الصحي للعام المقبل 2023 لاعتمادها والإعلان عنها خلال هذه الأيام.

واتفق المجتمعون على الاختصاصات بين الوكلاء لغرض الانطلاق في العمل بمجال الصحي خلال الأيام القادمة عبر خطة مدروسة واختصاصات واضحة للنهوض بالقطاع الصحي والخروج من الأزمة الحاصلة به.