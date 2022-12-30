الزحوف: الأهالي قرروا فتح الطريق الساحلي لمدة أسبوعين كمهلة للقبض على المطلوبين بالزاوية

قال عضو مجلس حكماء وأعيان مدينة الزاوية البشتي الزحوف، إن قيادات وأهالي بلدية الزاوية الغرب قرروا فتح الطريق الساحلي.

وأضاف الزحوف، في تصريحات صحفية، أن الأهالي قرروا فتح الطريق لمدة أسبوعين كمهلة للقبض على المطلوبين في جرائم القتل التي حدثت في المنطقة.

ولفت إلى أن قيادات وأهالي بلدية الزاوية الغرب ناقشوا مخرجات الاجتماع الأمني الذي عقد، الخميس، في مديرية أمن الزاوية.

وشدد على أن فتح الطريق جاء لتخفيف المعاناة عن المواطنين رغم الظروف الصعبة التي يعانيها أهالي الضحايا.

وأطلق مسلحون النار، في وقت سابق، على أسرة كاملة بمنطقة الحرشة التابعة لبلدية الزاوية الغرب، ما أدى إلى مقتل المواطنِ سالم عبد المولى وزوجته وإصابة أطفاله.