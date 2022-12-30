الحويج: نسعى لإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحويج ” مع المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي المهندس “علي نصير” في ديوان الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إن اللقاء جرى بحضور “نوري قطاطي” وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة و”نجلاء التركي” مستشار الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك.

واستعرض اللقاء المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات والمصانع المحلية في عملية التصدير عبر المنافذ البرية والبحرية، والعمل على تسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والشركات المحلية من خلال تنفيذ استراتيجية موحدة تضم وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك والجهات ذات الاختصاص في إطار دعم قطاع الصناعة ورفع جودة المنتج المحلي.

وأكد الحويج على أهمية تطوير قطاع الصناعة وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعة على دعم الشركات والمصانع بالقطاع الخاص المحلي وتقديم التسهيلات اللازمة بعمليات التصدير بالتعاون مع المصلحة العامة للجمارك وإيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي عبر مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة.