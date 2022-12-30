بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تزال الأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم , بينما تتكاثر السحب غدا علي مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي أقصي الساحل الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على سرت وما جوارها .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 23)مْ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد علي بعض المناطق مع إحتمالية لسقوط أمطار متفرقة علي مناطق أقصي الساحل الشرقي وتكون الفرصة أفضل يوم الأحد .

الرياح: شمالية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).