مسؤول بمنفذ أمساعد: أكثر من 1700 شاب ليبي عبروا إلى مصر في 2022

قال المكلف بتسجيل المسافرين برا إلى مصر عبر منفذ أمساعد ببلدية طبرق توفيق صلاح المزيني إن أكثر من 1700 شاب ليبي سافر إلى مصر برا عام 2022.

وأوضح المزيني أن الشروط مطلوبة للمسافرين الشباب الليبيين الذكور البالغين من العمر من 18 إلى 45 عاما، أما بقية الأعمار للذكور أقل من 18 وأكبر من 45 سنة يسمح لهم السفر يومياً بدون أي شروط.

وأكد أن الراغب في السفر من الشباب لابد أن يكون جوازه ساري المفعول وحتى الجواز الأخضر يسمح بالسفر به على تكون الصورة مشابهة وليست قديمة لحامل جواز السفر.

وتابع المزيني أن الشاب المسافر يدفع 20 دينارا رسوم اشتراك مقابل إيصال مالي، أما النساء يسمح لهن السفر في كل الأعمار وفي كل الأوقات دون قيد أو شرط.

وذكر أن العدد المسموح به للسفر من بلدية طبرق 44 شاب يومياً، حيث يتم نشر القوائم الخاصة بالمسافرين يومياً على صفحة وحدة شؤون المسافرين التابعة للبلدية .