ضبط امرأة وافدة تدير شـبكة لـ«حفلات دعــارة» في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، ضبط سيدة تشادية الجنسية، تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتعاطي المخدرات، حيث جرى القبض على أكثر من شخص متورط في القضية.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تلقى معلومات عن امرأة من الجنسية التشادية، حامل بطريقة غير شرعية وتدير شبكة لإقامة الحفلات واستدراج الفتيات من الجنسية السودانية، وتجهيز الحفلات المختلطة بين الرجال والنساء وممارسة الزنى وتعاطي الخمور، تقام في إحدى الصالات بمنطقة الماجوري، وفي أماكن مختلفة.

تشادية تدير شبكة للدعارة في بنغازي

وبعد البحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن تلك الشبكة، جرى ضبط السيدة برفقتها ثلاث نساء من الجنسية السودانية وثلاثة رجال من الجنسية التشادية على تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً، وكانوا بحالة سُكر ظاهر، وبحوزتهم مبالغ مالية.

وأفاد البيان بأن السيدة تدعى «ف.م.ع» تبلغ من العمر 35 عامًا، حيث اعترفت بأنها كانت حاملا بطريقة غير شرعية، وأنها قامت بإسقاط الجنين، لافتة إلى أن زوجها موجود في تشاد منذ فترة طويلة.

كما اعترف جميع المضبوطين بأنهم كانوا مدعوين لحفل ساهر لتعاطي المخدرات وممارسة الأعمال المُنافية للآداب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم وأُحيلوا إلى النيابة العامة.