الارصاد: الحرارة تسجل 6مْ في هذه المناطق… وأمطار متفرقة بدءا من الغد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 30/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لاتزال الأجواء مستقرة على اغلب مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة نهاراً تتراوح مابين (17–32)مْ، وتبقى منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر حيت تسجل (06)مْ خاصة على المناطق الجنوبية والصحراوية والمرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على سرت وما جوارها وبعض مناطق الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة علي ( درنة وأقصى الساحل الشرقي ).

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون فرصة سقوط الأمطار أفضل بدايةً من يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقي.

والله اعلم