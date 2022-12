بعد غريان وسبها وطبرق وأجدابيا.. تعليق الدراسة في بنغازي أسبوعين جراء تفشّي الفيروس الموسمي

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأفادت المراقبة، خلال قرار، بأن الدراسة ستستمر بشكل اعتيادي من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي.

وأوضحت المراقبة أن ذلك يأتي بسبب انتشار فيروسات الجهاز التنفسي، لافتة إلى أن القراءات تبين ارتفاع عدد المصابين وشراسة الفيروسات ونشاطها بين الفئة العمرية من عمر 1-10 سنوات، وفق تعبيرها.

يذكر أن أيقاف الدراسة إجراء قامت به عدة بلديات خلال الفترة الماضية، بينها غريان وسبها وطبرق وأجدابيا، وذلك جراء تزايد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.

وبيّنت البلديات أن قرار التعليق يهدف إلى الحد من انتشار الفيروسات الشتوية بين الطلاب، منبّهة في الوقت نفسه على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية ووصايا المركزي الوطني لمكافحة الأمراض.

