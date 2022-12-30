جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي أو التسليم بسياسة الأمر الواقع

يودّع الليبيون عاما آخر دون أن تنجز العملية السياسية لحل الأزمة خطوة تتجاوز حالة الانقسام الحكومي وإجراء الانتخابات التي أجهض موعدها المفترض قبل عام، ما يجعل الأزمة في حالة مراوحة والبلاد تدخل العام الجديد 2023.

وفي ظل هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر العام 2020، يُعوّل كثيرون على دور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، المقرر أن تستأنف اجتماعاتها في يناير المقبل، بجانب عودة مباحثات مجموعة العمل الاقتصادية المشتركة التي تنصب أولوياتها على الدعوة للشفافية في الإنفاق والتوزيع العادل للثروة، الأمر الذي كان محل اتهامات متبادلة، وربما كان هذا إحدى غايات زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى القاهرة، سعيا إلى حماية الوضع القائم من أي انزلاق نحو عمل عسكري جديد.

وضع أمني هش

وقبل توجّهه إلى العاصمة المصرية هيمن ملف الأوضاع الأمنية والعسكرية على اجتماع ترأسه المنفي في طرابلس مع أعضاء مجلس الدفاع، إذ لا يزال الوضع الأمني هشا، وقابلا للتأزم في أي لحظة، زد عليه تهديدات قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر المتكررة باحتمال التدخل لإنهاء التعقيدات الراهنة، وفي خطاب ألقاه في مدينة بنغازي بمناسبة ذكرى الاستقلال تحدث عما وصفه بـ«فرصة أخيرة» لرسم خارطة طريق وإجراء الانتخابات نافيا ضمنيا استنتاجات توقعت قبل أيام توجهه نحو إعلان فصل الارتباط بين شرق وغرب البلاد، وقال «لا يمكن للشعب أن يظل صامتا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات».

لكن بالمقابل شهد الأسبوع تطورات إيجابية في ملف المصالحة، مع عملية تبادل محتجزين شملت إطلاق سراح اللواء طيار بقوات القيادة العامة عامر الجقم، المحتجز منذ 2019، مقابل الإفراج عن 15 محتجزا في بني غازي. وقبيل عقد مؤتمر تمهيدي للمصالحة قريبا ـ وفق ما يجري تداوله ـ التقى المنفي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والمندوبين الدائمين للدول العربية، وأعلن عن «خطوات متسارعة نحو المصالحة الوطنية الشاملة»، مشيرًا إلى أن ليبيا «واجهت على مدى سنوات ظروفا قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف».

تفاؤل بشأن خارطة طريق

ويأمل المتفائلون التوصل إلى خارطة طريق جديدة تنجز الاستحقاق الانتخابي، المتعثر بسبب تجاذبات مجلسي النواب والدولة بسبب القاعدة الدستورية، إذ يسعى إلى جمعهما لمعالجة النقاط الخلافية، وفي السياق أعلن الأول تخليه عن قراره السابق بإنشاء محكمة دستورية مقرها مدينة بنغازي، ما يمهد لجولة أخرى من مداولات الجانبين حول القاعدة الدستورية وتوحيد السلطة التنفيذية وتعيينات المناصب السيادية، بينما نفى رئيس مجلس الدولة وجود خلافات مع رئيس مجلس النواب، وتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة قبل نهاية 2023 إذا جرى إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

ولاحظ مهتمون بالشأن الليبي بوادر دور للمجلس الرئاسي والبعثة الأممية لإنهاء الانسداد السياسي، خاصة عبر دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى الضغط في اتجاه اتخاذ إجراءات بديلة، نافيا في بيان له الأربعاء، أن يكون من بين ذلك إعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة، إذ اشترط أن تكون العملية «نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية».

فيما اعتبر خطوة استباقية لقطع الطريق على المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، شدد عضو مجلس النواب مصباح دومة، مساء الأربعاء، على أن المجلس الرئاسي ليس له أي علاقة بالقاعدة الدستورية، داعيا في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر» المجلس إلى القيام بالمهام المناط بها، معتبرا «خلاف ذلك تجاوزا ليس له أي أساس قانوني أو توافقي»، حسب تعبيره.

دعم دولي لآليات بديلة حال إخفاق «النواب» و«الدولة»

في الأثناء لم تفوّت شخصيات أخرى ذكرى الاستقلال لتأكيد حضورها في المشهد السياسي، وفي مقدمة هؤلاء نجل ولي العهد إبان النظام الملكي محمد الحسن الرضا السنوسي، الذي أعلن في خطاب مصور بالمناسبة، أنه التقى عددا من القوى الليبية الداخلية التي ترى «أن الشرعية الدستورية للمملكة الليبية ما زالت تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن الواحد»، وليس بعيدا عن ذلك، اعتبر سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي عبر بيان منسوب إليه أن النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية ما هي إلا مبرر لإجهاض العملية الانتخابية الليبية، داعيا إلى السماح للجميع بالترشح دون إقصاء.

وانتهزت أطراف دولية على صلة بالملف الليبي كالولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، مناسبة ذكرى الاستقلال لإصدار بيانات متزامنة، متشابهة المضمون تستعجل مجلسي النواب والدولة إنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، غير أن فرنسا لم تنضم إليها هذه المرة ما يعكس عدم دعمها للموقف الرباعي، حيث استخدمت صيغة «الآليات البديلة» في حال فشل المجلسين في التوصل إلى حل، لذلك يرجح أن يلجأ المبعوث الأممي، بدعم هذه الدول إلى وضع حلول بديلة لاعتماد القوانين الانتخابية.