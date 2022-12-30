امطير: الصحافة الصفراء تجعل من “بوستاتي” مكيدة للابتزاز

وصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير موقع صحيفة “الساعة 24” بـ “الصحافة الصفراء” متهمة الموقع باقتطاع جزء من إحدى تدويناتها على الفيسبوك واستخدامه كمكيدة للابتزاز.

وقالت امطير في تدوينة جديدة: “تكتب بوست واضح وضوح الشمس وتجد صفحات مشبوهة تقتص جزءا منه لتجعله كمكيدة للابتزاز”، مضيفة: “الصحافة الصفراء متى ستنتهي لا أدري” على حد تعبيرها.

الغريب أن امطير أعادت نشر خبر “الساعة 24 ” المأخوذ من تدوينتها، وسيلاحظ القارئ أن الموقع لم يحذف كلمة واحدة منها ، وكل ما قام به المحرر هو تقديمه للنقطة الساخنة في التدوينة وجعلها في مفتتح الخبر، كما تفعل الكثير من المواقع والصحف العالمية، باعتباره أحد الأساليب الفنية الدارجة في صياغة الخبر منذ أمدٍ طويل.