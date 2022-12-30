وزير اقتصاد دبيبة: تسهيل إجراءات التصدير أمام المصانع المحلية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، والمدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي علي نصير، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، ومستشار الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك نجلاء التركي.

وقال الحويج خلال اللقاء: ” وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعة على دعم الشركات والمصانع بالقطاع الخاص المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة بعمليات التصدير بالتعاون مع المصلحة العامة للجمارك، وإيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي عبر مركز تنمية الصادرات”.

وأوضح البيان أن اللقاء استعرض المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات والمصانع المحلية في عملية التصدير عبر المنافذ البرية والبحرية، والعمل على تسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والشركات المحلية، من خلال تنفيذ استراتيجية موحدة تضم وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك والجهات ذات الاختصاص، في إطار دعم قطاع الصناعة ورفع جودة المنتج المحلي.