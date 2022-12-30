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لجنة العدل والمصالحة الوطنية النيابية تبحث مستجدات تسليم أبو عجيلة للأمريكان

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب ميلود الأسود، عزالدين ابوراوي، انتصار شنيب اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وبحث الاجتماع، مستجدات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الحكومة منتهية الولاية، في الوقت الذي أغلق فيه ملف قضية لوكربي.

كما ناقش الاجتماع، الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف، وتمت مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.

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قناة ليبيا الحدث

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