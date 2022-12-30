الساعدي: بيان انتقاد دار الإفتاء لملتقى صناع المحتوى مزور

تبرأ سامي الساعدي، أمين عام البحوث بدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، من بيان دار الإفتاء الذي انتقد ملتقى صناع المحتوى، الذي نظمته حكومة عبدالحميد الدبيبة، بإشراف من وليد اللافي وزير الدولة للاتصالات، واصفا البيان بـ”المزور”.

وقال الساعدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، معلقا على البيان الذي شاركه عبر صفحته:” بيان مزور، هذا الأسلوب الاستفزازي الركيك ليس أسلوبنا”.

وأضاف:” حاشا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم”.

واعتبر بيان ما يسمى بمجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء في طرابلس المتداول، أن فاعلية المحتوى الرقمي ممارسة مخالفة للشريعة الإسلامية، والعادات والتقاليد الليبية.

وشدد البيان المتداول، على أن هذه الممارسة من شأنها الإساءة لحكومة الوحدة الوطنية، التي يعول عليها الليبيون في إنجاز الانتخابات وإنهاء الأجسام الفاسدة.