أجواء مستقرة على أغلب ليبيا ودرجات الحرارة تصل نهارا إلى 32 درجة مئوية

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تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، دون تغيير، إذ تتراوح درجات الحرارة نهارًا ما بين 17 إلى 32 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر حيت تسجل 06 درجات مئوية خاصة على المناطق الجنوبية والصحراوية والمرتفعات الجبلية.

وأشار إلى أن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على سرت، وما جوارها وبعض مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على درنة والساحل الشرقي يوم غد السبت نتيجة تكاثر السحب.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع سقوط أمطار بداية من يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقي.