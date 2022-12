المشري: داعمون لكافة الأجهزة الرقابية للقيام بدورها وتحسين أداء مؤسسات الدولة

ليبيا- التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري برفقة نائبه الثاني عمر بوشاح بوفد “المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة”، “أرابوساي”.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن اللقاء الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وضم أمين عام المنظمة نجيب القطاري والمشرف العام لها فيصل ماني، شهد تدارس الملفات المالية والإدارية وأهمية متابعة آلية عملها.

وأضاف البيان: إن الجانبين بحثا سبل تحسين أداء مؤسسات الدولة صونًا لها من التجاوزات وتعزيزًا لمبدأ الشفافية. ناقلًا عن المشري تأكيده دعم مجلس الدولة الاستشاري لجهود كافة الأجهزة الرقابية للقيام بدورها ضمن القوانين والتشريعات النافذة.

