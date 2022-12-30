الجيش التونسي يحبط تهريب أدوية إلى ليبيا

أحبطت وحدات بحرية تابعة للجيش التونسي عملية تهريب أدوية وبضائع أخرى مجهولة إلى ليبيا.

واشتبهت دورية بحرية في حركة غريبة على ساحل ولاية مدنين، حيث شرع شخصين في تحميل عبوات على مركب صيد، ولدى اقتراب الدورية منهما ألقيا مجموعة من العلب في البحر، حسب بيان نقلته صفحة الإذاعة التونسية على موقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة.

واتضح أن المتهمين حمّلا المركب بأدوية مختلفة، من أجل تهريبها إلى ليبيا، حيث جرى تسليمهما لوحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية معهما.