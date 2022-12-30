الشكري: نحتاج إلى رجال يعيدون ترميم جسور الثقة

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، محمد الشكري، السياسيين الليبيين إلى التوافق من أجل الوطن.

وقال الشكري في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن الهواجس المتبادلة لن تبني وطنا في عالم أعمته مصالحه.

وأضاف: “نحتاج إلى رجال يعيدون ترميم جسور الثقة”، مردفا: ” لا تبنوا أوهاما على رمال زلاف”.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي يحضّر لعقد لقاء تقابلي يوم 11 يناير المقبل في غدامس، معلنا أن ذلك بهدف الوصول إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.

وصرحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، بأن “الرئاسي” أبلغ مجلسي النواب والدولة الاستشاري بشكل رسمي عن اللقاء التقابلي، مضيفة: “لم نتسلم ردًا بالمشاركة ونأمل انضمام المجلسين لمبادرتنا بغية حل النقاط الخلافية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل”.