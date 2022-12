النويري: لا بد من التنسيق بين الأجهزة الرقابية في كافة المحافل الدولية

ليبيا- عقد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب لقاء عمل مع وفد زائر إلى ليبيا من “المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة”، “أرابوساي”.

بيان صحفي صدر عن مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد، أوضح أن الوفد ضم أمين عام المنظمة نجيب القطاري والمشرف العام لها فيصل ماني اللذين تباحثا مع النويري بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حول الشق الرقابي في عمل المجلس.

وبحسب البيان، شدد النويري على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية والاستفادة من تجاربها والتعاون بينها والتنسيق في كل المحافل الدولية.

