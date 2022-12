بعد توقفها مؤخرا.. “البريقة للنفط” تعلن استئناف تزويد المحطات بالوقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استئناف تزويد مناطق الجبل، وباطن الجبل، من مستودع طرابلس النفطي، بحسب بيان لها على حسابها في فيس بوك.

وأوضحت الشركة، تمكن مستودع الزاوية النفطي من تزويد بعض المحطات التابعة لشركات التوزيع بالمنطقة في مدينة الزاوية.

وأكدت البريقة توفر الوقود بمستودعات الشركة واستمرار حركة النواقل النفطية على كامل ساحل البلاد بوتيرة اعتيادية حسب المجدول.

وأفادت الشركة بأنها ستعمل على إعادة تزويد جميع المحطات بالمنطقة الغربية والجبلية بشكل اعتيادي من مستودع الزاوية النفطي.

هذا، وأعربت البريقة لتسويق النفط عن أسفها للأحداث الحاصلة بمدينة الزاوية، التي تسببت في تأخر تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي، وفق تعبيرها.

المصدر: البريقة لتسويق النفط

