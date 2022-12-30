دومة: باتيلي مصاب بقصر النظر في اختيار الشخصيات الليبية

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن اختزال النواب في شخص رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ومجلس الدولة في شخص رئيس المجلس خالد المشري من تبعيات نظام معمر القذافي.

وأضاف دومة، في تصريحات صحفية، أن اختزال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، النواب والدولة في رئيسيهما قصر نظر منه، لافتا إلى أن البيئة الليبية هي التي تشخصن المؤسسات بأسماء أشخاص لكن مجلس النواب به أصوات كثيرة.

كما لفت إلى أن آليات تشكيل السلطة التنفيذية واضحة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بالتوافق بين النواب والدولة.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة فتحي باشاغا لم يكن دقيقًا، فالنواب توافقوا بأغلبية والمشري لم يسمح لأعضاء مجلسه بعقد جلسه.

وأكد أن المشري اتبع نفس الأسلوب في خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين، فالحكومات تأتي وتذهب والهدف الأسمى هو الانتخابات.

وتساءل: ”كيف تُجرى الانتخابات في ظل وجود حكومتين.. من سيؤمن صناديق الاقتراع؟”، ونوه بأن الانتخابات في وجود حكومتين ستكون عرضة للطعون وستفشل وعندنا سابقة في انتخابات النواب، متابعا:” سلمنا أمورنا للحوارات والملتقيات التي كان التدخل الأجنبي فيها كبير جدًا” .

وأوضح: ”اتفقنا على كثير من الأمور مثل الاتفاق على المناصب السيادية في بوزنيقة ولم يعرضها عقيلة على المجلس”.

وشدد على أن وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات أمر مطلوب على ألا تكون هذه الحكومة جزء من هذه الانتخابات، مستدركاً:” ليس من باب تكافؤ الفرص أن يكون شخص مسؤول ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة”.