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البركي: البطولة لا تكمن في المحافظة على كرسي السلطة بالخديعة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم بحكومة الثني منتهية الولاية، عبد الرحيم البركي، سبل المحافظة على السلطة في ليبيا بالخديعة والانبطاح.

وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن البطولة لا تكمن في المحافظة على كرسي السلطة بالخديعة والتزلف والانبطاح، إنما البطولة والشجاعة في المحافظة على ليبيا، وتحقيق أمنها الشامل والمستدام”.
وأضاف البركي:” عجباً لساستنا يتركون الماء ويلهثون وراء السراب”.
وتابع:” ليبيا تسعكم جميعا، فلا تضيقوها وهي رحبة، ولا تبيعوها فهي وقف على محبيها”.

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البركي الخديعة المحافظة على كرسي السلطة

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صحيفة الساعة 24

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