ليبيا- أجرى موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي مقابلة مع معد التوقعات السنوية بالمركز العالمي لتطوير سياسة الهجرة “مارتن هوفمان” عن الهجرة غير الشرعية.

المقابلة التي تابعتها وترجمت ما يخصل ليبيا منها صحيفة المرصد قال خلالها “هوفمان”: “التغييرات القانونية وأنظمة التأشيرات والقدرات الرقابية لسلطات الدول والاستقرار أو عدمه في بلدان العبور مثل ليبيا والقدرات التشغيلية لشبكات التهريب وتفاعلها لها عوامل مؤثرة على التطورات بشأن هذه الظاهرة”.

وبالانتقال إلى ملف تعثر إعادة تنظيم سياسة الهجرة المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي في العام 2020 أشار “هوفمان” قائلًا: “يبقى أن نرى ما إذا كان سيحدث الاختراق في العام 2023 أو على الأقل يمكن تحقيق اتفاق أكثر تواضعًا بشأن اتفاق صغير”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post هوفمان لـ ذا ناشيونال: لا معالجة سهلة لتفاقم الهجرة غير الشرعية القادم من ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية