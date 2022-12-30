حوار إيطالي أمريكي بشأن ليبيا وجهود تسريع موعد الانتخابات

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن القضية الليبية حاسمة بالنسبة لبلادها، مشيرة إلى أن هناك عن حوار جار لا يقتصر على الأطراف الليبية، بل مع كل المهتمين بالأزمة على المستوى الدولي بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضافت ميلوني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية: “ليبيا قضية حاسمة بالنسبة لنا إنهم يعملون على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، ولكن هناك عقبة إعادة كتابة الدستور، نحن نساعد في عمليات وجهود بهذا المعنى، لأن ليبيا أساسية بالنسبة لإيطاليا”.

كما جددت ميلوني خلال تصريحاتها التأكيد على استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية وحاسم، مشيرة إلى أنها التقت كلا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة مثلما أثارت القضية الليبية مع محاوريها بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية عن نيتها إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى شمال أفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وقالت ميلوني: “لم أقم بتنفيذ الحصار البحري كما ورد في السنوات الأخيرة لقد كنت أنوي دائما إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى شمال أفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية”.