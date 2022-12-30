صفوان بوسهمين: من يرفض الحريات والنشطاء عليه أن يعلن أنه مع أفغنة ليبيا

اتهم مدير قناة سلام وصديق وليد اللافي المقرب صفوان بوسهمين، المعارضين لملتقى صناع المحتوى في فندق ريكسوس، بمحاولة أفغنة ليبيا.

وقال بوسهمين في تدوينة عبر “فيسبوك”: “طالبان بعد إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات، تمنع عمل النساء، والآن تفرض لباسًا خاصا وحلاقة معينة للشباب مع منع حلق اللحية، وذلك يتم عبر الاعتداء بالعنف في الشوارع”.

وتساءل: “لماذا يحاول البعض أفغنة ليبيا؟ وما هو الأفضل نموذج قطر والسعودية والإمارات أو جر البلاد نحو سيناريو أسوأ؟ كيف تتجرأ وسائل إعلام ليبية على نقل مؤتمرات صحفية لهم وتصورهم على أنهم نموذج يحتذى به”.

وأضاف: “من يرفض حرية التعبير والحريات الفردية والفن والدراما والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ويكرس الصورة النمطية وما يعرف بالعادات المحافظة عليه أن يعلن لنا أنه مع أفغنة البلد وبلاش نفاق”.

يشار إلى أن محتجين تظاهروا ضد الحفل الذي نظمه وزير الدولة لشؤون الاتصال بحكومة الوحدة المؤقتة وليد اللافي يوم 24 ديسمبر، لزملائه “صناع المحتوى”، في فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس.